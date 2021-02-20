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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 415 новых случаев (графика)

20 февраля, 10:04

Игорь Тимофеев

Всего за период пандемии преодолели вирус в столице 91 782 человека

В Киеве за прошлые сутки, 19 февраля, зафиксировано 415 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 134 306.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в прибрежных районах столицы: Днепровском (92), Дарницком (89) и Оболонском (49).

Заболели:

За сутки 3 летальных случая от вируса (всего 2567). 55 новых госпитализированных пациентов.

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Также за сутки 745 пациентов одолели коронавирус (всего 91782).

Ранее мы писали, что у заболевших COVID-19 детей врачи заметили мультисистемный воспалительный синдром. Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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