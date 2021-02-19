Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 544 новых случая (графика)

Всего за период пандемии преодолели вирус в столице 91 037 человек

В Киеве за прошлые сутки, 18 февраля, зафиксировано 544 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 133 891.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в левобережных районах столицы: Дарницком (111), Днепровском (82) и Деснянском (79).

Реклама

Заболели:

299 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;

218 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

11 девочек в возрасте от 6 до 17 лет;

16 мальчиков в возрасте от 5 месяцев до 16 лет.

За сутки 7 летальных случаев от вируса (всего 2564). 79 новых госпитализированных пациентов.

Также за сутки 897 пациентов одолели коронавирус (всего 91 037).

Ранее мы писали, что у заболевших COVID-19 детей врачи заметили мультисистемный воспалительный синдром. Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения.

Видео: Сегодня