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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 544 новых случая (графика)

19 февраля, 12:06

Игорь Тимофеев

Всего за период пандемии преодолели вирус в столице 91 037 человек

В Киеве за прошлые сутки, 18 февраля, зафиксировано 544 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 133 891.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в левобережных районах столицы: Дарницком (111), Днепровском (82) и Деснянском (79).

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Заболели:

За сутки 7 летальных случаев от вируса (всего 2564). 79 новых госпитализированных пациентов.

Также за сутки 897 пациентов одолели коронавирус (всего 91 037).

Ранее мы писали, что у заболевших COVID-19 детей врачи заметили мультисистемный воспалительный синдром. Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения.

Видео: Сегодня

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Виталий Кличко коронавирус заболеваемость COVID-19

Источник: Сегодня

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