Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 655 новых случаев (карта)

В Киеве за прошлые сутки 655 новых случаев коронавируса. Всего в столице подтвержденных случаев 139 138.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Деснянском -127,
- Дарницком – 106,
- Днепровском – 64.
Заболели:
- 353 женщины в возрасте от 18 до 92 лет,
- 252 мужчины в возрасте от 20 до 87 лет,
- 28 девочек в возрасте от 1 недели до 17 лет и 22 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.
За прошлые сутки 25 летальных случаев от вируса – всего 2 697. Также 113 госпитализированных пациентов.
За сутки 789 человек преодолели коронавирус – всего 95 385.
Вакцина Covishield поставляется в упаковках по 10 доз. После открытия их нужно использовать в течение шести часов, иначе препарат испортится. Изначально остатки утилизировали, но теперь в Минздраве придумали выход из ситуации.
Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский сегодня вакцинировался от COVID-19, а сделал он это в Северодонецке вместе с военными. Он также призвал украинцев не отказываться от прививок.
Также сообщалось, что украинец разработал онлайн-калькулятор, который позволяет определить время ожидания своей вакцины от коронавируса.
Новости на эту же тему: