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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 655 новых случаев (карта)

3 марта, 10:33

Ольга Кравченко

Больше всего случаев заражения в Деснянском районе

В Киеве за прошлые сутки 655 новых случаев коронавируса. Всего в столице подтвержденных случаев 139 138.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Заболели:

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За прошлые сутки 25 летальных случаев от вируса – всего 2 697. Также 113 госпитализированных пациентов.

За сутки 789 человек преодолели коронавирус – всего 95 385.

Вакцина Covishield поставляется в упаковках по 10 доз. После открытия их нужно использовать в течение шести часов, иначе препарат испортится. Изначально остатки утилизировали, но теперь в Минздраве придумали выход из ситуации.

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский сегодня вакцинировался от COVID-19, а сделал он это в Северодонецке вместе с военными. Он также призвал украинцев не отказываться от прививок.

Также сообщалось, что украинец разработал онлайн-калькулятор, который позволяет определить время ожидания своей вакцины от коронавируса.

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Источник: Сегодня

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