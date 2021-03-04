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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 868 новых случаев (карта)

4 марта, 10:27

Ольга Кравченко

За прошлые сутки 21 летальный случай от вируса

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 868 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев всего в столице – 140 006.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Заболели:

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За прошлые сутки 21 летальный случай от вируса – всего 2718. Также за сутки 108 госпитализированных пациентов.

310 человек преодолели коронавирус – всего 95 695.

Ранее мы писали,что Степанов вакцинировалсяиндийским препаратом Covishield. 1 марта министру сделали прививку в Александровской больнице Киева. Он призвал украинцев следовать его примеру.

Напомним, что для популяризации вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения разрешило использовать возможные остатки вакцин для вакцинации общественных деятелей.

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Источник: Сегодня

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