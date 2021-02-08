Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 88 новых случаев (карта)

В столице за прошлые сутки пять летальных случаев от вируса

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 88 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев в столице всего за время пандемии – 130 324.

Об этом сообщает мэр Киева в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком – 54;

Соломенском – 13.

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Заболели:

44 женщины в возрасте от 18 до 80 лет;

42 мужчины в возрасте от 22 до 84 лет;

1 девочка в возрасте 1 год и 1 мальчик 7 лет.

Так, в столице за прошлые сутки пять летальных случаев от вируса – всего 2447. 14 пациентов госпитализировали. 114 человека преодолели коронавирус, а всего 79 624.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцины. Поставки начнутся уже в этом месяце, что позволит начать вакцинацию населения.

Видео: Сегодня