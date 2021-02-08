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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 88 новых случаев (карта)

8 февраля, 10:48

Ольга Кравченко

В столице за прошлые сутки пять летальных случаев от вируса

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 88 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев в столице всего за время пандемии – 130 324.

Об этом сообщает мэр Киева в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

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Заболели:

Так, в столице за прошлые сутки пять летальных случаев от вируса – всего 2447. 14 пациентов госпитализировали. 114 человека преодолели коронавирус, а всего 79 624.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцины. Поставки начнутся уже в этом месяце, что позволит начать вакцинацию населения.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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