Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили более 600 новых случаев (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 644 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев в столице – всего 143 161.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Днепровском – 116,

Оболонском – 85,

Дарницком – 79.

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Заболели:

330 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,

265 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет,

21 девочка от 1 до 17 лет и 28 мальчиков от 1 до 17 лет

За прошлые сутки было 17 летальных случаев от вируса, а всего в столице 2809.

60 пациентов госпитализировали за сутки. 356 преодолели коронавирус – всего 96 686.

Ранее в ВОЗ заявили, что благодаря мерам против COVID-19 в мире резко снизилась заболеваемость гриппом.