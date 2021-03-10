Версія українською
$ 27,74
32,97

Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили более 600 новых случаев (карта)

10 марта, 10:05

Ольга Кравченко

60 пациентов госпитализировали за сутки

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 644 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев в столице – всего 143 161.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Реклама

Заболели:

За прошлые сутки было 17 летальных случаев от вируса, а всего в столице 2809.

60 пациентов госпитализировали за сутки. 356 преодолели коронавирус – всего 96 686.

Ранее в ВОЗ заявили, что благодаря мерам против COVID-19 в мире резко снизилась заболеваемость гриппом.

Новости на эту же тему:
Киев карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Девід Аксельрод повідомив, що вдруге став батьком
Постраждалі в Польщі українці розповіли про момент ДТП