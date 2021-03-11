Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили более 800 новых случаев (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 853 новых случая коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 144 014.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Деснянском – 132;

Днепровском – 128;

Дарницком – 126.

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Заболели:

457 женщин в возрасте от 19 до 87 лет;

347 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;

23 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 1 до 17 лет.

Так, за сутки 25 летальных случаев от вируса, а всего – 2834. 129 пациентов госпитализировали.

534 человека преодолели коронавирус, всего – 97 220.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев сдавать тесты на COVID-19 даже в случае, если есть симптомы обычных респираторных заболеваний.