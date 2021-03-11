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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили более 800 новых случаев (карта)

11 марта, 10:59

Ольга Кравченко

129 пациентов госпитализировали за сутки

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 853 новых случая коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 144 014.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

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Заболели:

Так, за сутки 25 летальных случаев от вируса, а всего – 2834. 129 пациентов госпитализировали.

534 человека преодолели коронавирус, всего – 97 220.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев сдавать тесты на COVID-19 даже в случае, если есть симптомы обычных респираторных заболеваний.

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Источник: Сегодня

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