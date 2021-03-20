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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили более тысячи новых случаев (карта)

20 марта, 11:16

Виктория Барановская

19 человек умерли от COVID-19

По состоянию на утро субботы в Киеве, где с 20 марта 2021 ввели локдаун, обнаружили еще 1070 случаев коронавируса.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Заболели:

126 человек госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 19 жителей Киева, а в целом – 3034.

541 человек преодолел коронавирус и выздоровел 19 марта, а всего в столице уже 101 345 человек победили болезнь.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (191), Дарницком (177) и в Оболонском (143).

В общем COVID-19 заболели 152 203 жителя Киева.

Ранее мы сообщали, что в Украине обнаружили более 15 тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Украине более тысячи человек повторно заболели COVID-19.

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