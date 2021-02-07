Версія українською
$ 27,89
33,45

Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили менее 200 новых случаев (карта)

7 февраля, 11:37

Виктория Барановская

Всего в Киеве 130 236 человек заболели

По состоянию на утро 7 февраля в Киеве еще 197 человек заболели COVID-19.

Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

В медучреждения Киева госпитализировали 36 человек, остальные находятся на самоизоляции.

За прошедшие сутки 16 жителей Киева умерли от коронавируса, а всего их уже – 2442. Выздоровели 6 февраля 369 киевлян, а за время пандемии – 79 510.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (55), Деснянском (40) и Соломенском (33) районах.

Реклама

Общее количество заболевших COVID-19 составляет 130 236.

/ Фото: Telegram Кличко

Ранее мы сообщали, каким будет карантин в Украине. На сегодня в стране нет ни одного региона, который бы оказался в "красной зоне".

Напомним, Кабинет министров продолжит карантин до 30 апреля, однако ограничения ослабят.

Новости на эту же тему:
Киев коронавирус COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Куди зникла дружина Януковича? Впадете, коли дізнаєтеся
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Михаил Ефремов заболел в колонии