Версія українською
$ 27,68
32,98

Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили меньше 500 новых случаев (карта)

21 марта, 10:23

Виктория Барановская

По состоянию на утро 21 марта, в Киеве обнаружили еще 434 случая коронавируса.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

В медучреждения столицы госпитализировали 42 человека, остальные – на самоизоляции.

За сутки, 21 марта, 28 человек умерли от коронавируса, а в целом зафиксировали уже 3062 летальных случая. 107 человек преодолели коронавирус и выздоровели, а в целом – 101 452.

Реклама

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (91), Деснянском (89) и Оболонском (86).

Всего в Киеве уже 152 637 случаев коронавируса.

Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки обнаружили 11 145 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 585 детей и 199 медработников.

Новости на эту же тему:

Реклама

Новости партнеров

Украинцы забудут о коронавирусе: медик назвал срок
Заробитчан по возвращению в Украину ждет "сюрприз" от налоговой
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо