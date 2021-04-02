Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 1164 новых случая (карта)

Больше всего случаев обнаружили в Оболонском районе

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1164 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев всего – 164 605.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Оболонском – 180,

Дарницком – 160,

Днепровском – 150.

Заболели:

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719 женщин в возрасте от 21 до 91 лет,

384 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет,

34 девочки от 1 месяца до 17 лет и 27 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

За сутки 46 летальных случаев от вируса, а всего – 3495.

189 пациентов госпитализировали. 546 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

571 преодолели коронавирус, всего – 106 788.

Ранее мы сообщали, что Украина снова побила рекорд по числу смертей от COVID-19 и новых случаев за сутки.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, в каких регионах ситуация с коронавирусом хуже всего.