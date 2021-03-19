Киев попал в красную зону карантина: какая ситуация в городе

В Украине сегодня обновили зоны карантина – Киев попал в красную зону. В столице за прошлые сутки 1210 новых случаев коронавируса, а всего подтвержденных случаев 151 133.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком – 302,

Днепровском – 201,

Деснянском – 184.

Заболели:

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691 женщина в возрасте от 18 до 93 лет,

462 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет,

28 девочек от 1 до 17 лет и 29 мальчиков от 1 до 17 лет.

Так, за сутки 24 летальных случая от вируса, а всего – 3015. 129 пациентов госпитализировали.

258 человек преодолели коронавирус – всего 100 804.

Ранее мы сообщали, что в Украине выявили почти 16 тысяч новых случаев COVID-19.

Также мы писали,что в Украине проведут массовое тестирование на коронавирус.