Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 504 новых случаев (карта)

Всего за период пандемии в столице 1977 летальных случаев от вируса

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 504 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 113 523.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком районе – 192,

Днепровском – 84,

Соломенском районе – 51.

Заболели:

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288 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,

183 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет,

15 девочек от 1 до 16 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболел, в частности, 31 медик. В больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40 354 жителя столицы. 14 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1977 летальных случаев от вируса.

Напомним, 1 января в Киеве зафиксировали 885 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Украине за прошедшие сутки выявили 5038 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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