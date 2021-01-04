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Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 504 новых случаев (карта)

4 января, 11:05

Ольга Кравченко

Всего за период пандемии в столице 1977 летальных случаев от вируса

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 504 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 113 523.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Заболели:

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Заболел, в частности, 31 медик. В больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40 354 жителя столицы. 14 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1977 летальных случаев от вируса.

Напомним, 1 января в Киеве зафиксировали 885 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Украине за прошедшие сутки выявили 5038 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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