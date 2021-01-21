Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 595 новых случаев (карта)

Всего за период пандемии в столице 2246 летальных случаев от вируса

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 595 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 124 835.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком районе – 137,

Святошинском – 82,

Днепровском районе – 72.

Заболели:

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353 женщины в возрасте от 18 до 88 лет,

225 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,

7 девочек от 9 до 17 лет и 10 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 18 медиков. В больницы столицы госпитализировали 53 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

19 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2246 летальных случаев от вируса.

Выздоровели в сутки 1807 человек. Всего коронавирус преодолели 52 146 жителей столицы.

Ранее сообщалось, что власти американского штата Калифорния решили временно отказаться от использования вакцины от коронавируса фирмы Moderna после вспышки аллергических реакций у тех, кому ввели препарат.

В Киеве полиция поймала человека, который подделывал справки об отсутствии коронавируса – смотрите сюжет:

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