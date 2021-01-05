Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 846 новых случаев (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 846 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 114 369.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком районе – 154,
- Днепровском – 125,
- Соломенском районе – 104.
Заболели:
- 483 женщины в возрасте от 18 до 89 лет,
- 339 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет,
- 10 девочек от 1 до 15 лет и 14 мальчиков от 2 до 15 лет.
Умерли 26 человек. Всего за период пандемии в столице 2003 летальных случая от вируса.
Заболели, в частности, 33 медика. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в сутки 567 человек. Всего коронавирус преодолели 40 921 житель столицы.
Как мы уже писали, в администрации действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа считают, что наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 стала утечка коронавируса из лаборатории в Китае.
Новости на эту же тему: