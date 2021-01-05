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Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 846 новых случаев (карта)

5 января, 11:30

Ольга Кравченко

Всего за период пандемии в столице 2003 летальных случая от вируса

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 846 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 114 369.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Заболели:

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Умерли 26 человек. Всего за период пандемии в столице 2003 летальных случая от вируса.

Заболели, в частности, 33 медика. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в сутки 567 человек. Всего коронавирус преодолели 40 921 житель столицы.

Как мы уже писали, в администрации действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа считают, что наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 стала утечка коронавируса из лаборатории в Китае.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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