Всего за период пандемии в столице 2003 летальных случая от вируса

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 846 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 114 369.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком районе – 154,

Днепровском – 125,

Соломенском районе – 104.

Заболели:

Реклама

483 женщины в возрасте от 18 до 89 лет,

339 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет,

10 девочек от 1 до 15 лет и 14 мальчиков от 2 до 15 лет.

Умерли 26 человек. Всего за период пандемии в столице 2003 летальных случая от вируса.

Заболели, в частности, 33 медика. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в сутки 567 человек. Всего коронавирус преодолели 40 921 житель столицы.

Как мы уже писали, в администрации действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа считают, что наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 стала утечка коронавируса из лаборатории в Китае.

Видео: Сегодня