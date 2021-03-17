Версія українською
$ 27,65
32,96

Коронавирус в Киеве: за сутки выявили более тысячи новых случаев (карта)

17 марта, 10:07

Виталий Семченко

Всего за период пандемии в столице 2961 летальный случай

В Киеве за последние сутки – 1 121 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев в столице за все время пандемии – всего 148 831.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Заболели:

Реклама

За прошлые сутки 125 летальных случаев от вируса, а всего 2961.

107 пациентов госпитализировали. 291 преодолел коронавирус – всего 99 880.

Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 11 833 новых случая инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 289 украинцев. Это самый высокий показатель по смертности за все время пандемии.

Кроме того, врач Андрей Роханский рассказал, почему провалился первый этап вакцинации от COVID-19.

Новости на эту же тему:

Реклама

Новости партнеров

Стало известно, кого не коснется индексация пенсий
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Камалия поставила на место Полякову