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Коронавирус в Киеве: за сутки выявили более 300 новых случаев (карта)

9 января, 11:50

Виктория Барановская

Из них 17 медиков

За сутки, 8 января, в Киеве еще 344 человека заболели COVID-19.

Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

За последние сутки заболели:

Из них у 17 медиков зафиксировали коронавирус.

Медработники госпитализировали 23 пациентов в киевские ковидные больницы, остальные находятся на самоизоляции.

Выздоровели и победили коронавирус за сутки 448 человек, а за время пандемии 42 784 жителя.

8 января от коронавируса умерли 15 человек, а всего в столице зафиксировали 2067 летальных случаев..

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Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком – 120, Печерском – 46 и в Днепровском районе – 36 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Киеве за время пандемии уже 116 813.

/ Фото: Telegram Кличко

Ранее мы сообщали, что врач рассказал, как сердечникам уберечься от COVID-19.

Также напомним, как уберечь родных от коронавируса, когда в семье есть тяжелобольные с сопутствующими болезнями.

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