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Коронавирус в Киеве: за сутки выявили более 650 новых случаев (карта)

25 февраля, 10:21

Игорь Тимофеев

Всего за период пандемии в столице 2620 летальных случаев от вируса

В Киеве за прошлые сутки, 24 февраля, выявили 652 новых случая инфицирования COVID-19.

Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 136 328 человек.

По данным мэра, 25 февраля в Киеве заболели:

В киевские больницы пришлось госпитализировать 126 пациентов. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (124), Днепровском (97) и в Деснянском (93).

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Кличко добавил, что за последние сутки в Киеве от коронавируса скончались 18 человек. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 2620 жителей столицы.

В Украине за последние сутки выявили 8147 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что Украина возвращается к адаптивному карантину. Худшая эпидемическая ситуация – в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Поэтому здесь будут введены самые строгие ограничения.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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