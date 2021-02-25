Коронавирус в Киеве: за сутки выявили более 650 новых случаев (карта)

В Киеве за прошлые сутки, 24 февраля, выявили 652 новых случая инфицирования COVID-19.
Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 136 328 человек.
По данным мэра, 25 февраля в Киеве заболели:
- 347 женщин в возрасте от 18 до 86 лет;
- 278 мужчин в возрасте от 20 до 92 лет;
- 11 девочек в возрасте от 2 до 17 лет;
- 16 мальчиков от 1 до 17 лет.
В киевские больницы пришлось госпитализировать 126 пациентов. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (124), Днепровском (97) и в Деснянском (93).
Кличко добавил, что за последние сутки в Киеве от коронавируса скончались 18 человек. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 2620 жителей столицы.
В Украине за последние сутки выявили 8147 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Ранее мы сообщали, что Украина возвращается к адаптивному карантину. Худшая эпидемическая ситуация – в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Поэтому здесь будут введены самые строгие ограничения.
Новости на эту же тему: