Коронавирус в Киеве: за сутки снова выявили более тысячи новых случаев (карта)

Всего за период пандемии в столице 2991 летальный случай

В Киеве за последние сутки – 1092 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев в столице за все время пандемии – всего 14 9923.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком – 226;

Деснянском – 189;

Голосеевском – 97.

Заболели:

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606 женщин в возрасте от 18 до 94 лет;

432 мужчины в возрасте от 18 до 91 года;

34 девочки от 7 месяцев до 17 лет;

20 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

За прошлые сутки 30 летальных случаев от вируса, а всего 2991.

148 пациентов госпитализировали. 666 преодолели коронавирус (всего 100 546).

Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки, 17 марта, выявили 15 053 новых случая инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 267 украинцев. Всего жертвами пандемии стали 29 253 украинца.

Ранее мы сообщали, что в восьми областях Украины и Киеве превышен уровень госпитализаций с COVID-19. Показатель госпитализаций – соотношение госпитализированных пациентов на 100 тысяч жителей. Он не должен превышать отметку 60.

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