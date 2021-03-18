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Коронавирус в Киеве: за сутки снова выявили более тысячи новых случаев (карта)

18 марта, 10:13

Игорь Тимофеев

Всего за период пандемии в столице 2991 летальный случай

В Киеве за последние сутки – 1092 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев в столице за все время пандемии – всего 14 9923.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Заболели:

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За прошлые сутки 30 летальных случаев от вируса, а всего 2991.

148 пациентов госпитализировали. 666 преодолели коронавирус (всего 100 546).

Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки, 17 марта, выявили 15 053 новых случая инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 267 украинцев. Всего жертвами пандемии стали 29 253 украинца.

Ранее мы сообщали, что в восьми областях Украины и Киеве превышен уровень госпитализаций с COVID-19. Показатель госпитализаций – соотношение госпитализированных пациентов на 100 тысяч жителей. Он не должен превышать отметку 60.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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