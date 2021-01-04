"Косо-криво, лишь бы живо": жители Борщаговки в сети высмеяли павильон на остановке (фото)

Строители так спешили установить конструкцию, что не подумали о логике своих действий

Желание городских властей благоустроить одну из остановок общественного транспорта на Никольской Борщаговке в Святошинском районе Киева было встречено с юмором, сарказмом и даже резкой критикой в Сети.

Дело в том, что пешеходная дорожка из тротуарной плитки ведет не на остановку на улице Зодчих, а с тыла упирается прямо в торговый павильон, поэтому к транспорту приходится идти по грязи, сообщается в группе "Борщаговка" в Facebook.

Киевляне в соцсети шутят:

"Очень креативно, молодцы! – Киев теперь весь в каком-то трауре, все черно-серое. Остановки, киоски. – Специально для сценария 95-го квартала. – Дорожке лет 5, а остановка новая. Не перенесли в нужное место. – Как будто по той дороге кто-то ходил. Ходили и ходят как попало, вон даже по состоянию газона видно. – Да была эта дорожка до возведения новой остановки... в сметах не было убрать её... – Задача – сделать новую!!!! – Проход забыли намалевать белой краской! – Та все ок, там скоро дверь будет на остановку с обогревом зимой и с кандеем летом. – Косо-криво, лишь бы живо! Хоть бы когда-то мозги включали! Нафига таких специалистов набирать, зарплату платить??? – И так сойдёт!"

/ Фото: Facebook

Впрочем, в департаменте городского благоустройства уверяют, что жители рано подняли панику. Замена остановочных павильонов проходит по всему городу на основании инвестиционного договора – убирают старые остановки и устанавливают новые, комфортные.

"Новую остановку установили совсем недавно. Еще продолжаются работы по благоустройству территории вокруг нее. Дорожка будет переложена, чтобы люди могли удобно подходить к остановочному павильону. Работы продолжаются, они будут завершены до конца этой недели", – пояснили сайту "Сегодня" в Департаменте городского благоустройства КГГА.

Напомним, на Харьковском шоссе, 165 в Дарницком районе бездомные превратили остановку общественного транспорта в хижину. Они принесли туда картонные коробки, одежду, а саму конструкцию "утеплили" при помощи пленки – обернув ее вокруг металлических конструкций.

Также сообщалось, что на улице Березняковской в Днепровском районе водитель такси въехал в остановку и скрылся.