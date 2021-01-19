Кличко окунулся в прорубь около парка "Дружбы народов" (видео)

Сегодня, 19 января, мэр Киева Виталий Кличко окунулся в прорубь в затоке около парка "Дружбы народов" в Деснянском районе. Как ранее заявили в мэрии сайту "Сегодня", из-за карантина мэр Киева публично нигде не купался.

Но в прорубь все же прыгнул. В соцсетях появилось видео, которое опубликовал мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! С праздником Крещения вас! Традиции придержался и утром нырнул в прорубь. На этот раз – в заливе возле парка Дружбы народов. Но, помните: в сильный мороз, без подготовки организма, лучше не погружаться. С праздником Крещения вас! Берегите себя", – подписал видео Кличко.

Ранее мы писали, что киевляне уже в полночь пришли к Днепру, чтобы окунуться.

Реклама

Напомним, ранее стало известно о том, что советуют врачи, чтобы не заболеть после купания в ледяной воде.

Также мы писали, какими поздравлениями, стихами и красочными открытками можно поздравить близких в этот день.

Видео: Сегодня