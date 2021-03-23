Кто делает погоду в Киеве – синоптики столицы свой праздник отметят лишь в соцсетях

Ровно 8 лет назад в этот день метеорологи столицы предсказали аномальный снегопад, надолго парализовавший Киев. Сейчас им требуется обновленное оборудование, чтобы прогнозы и дальше оставались точными.

Сегодня праздник у людей, которые "делают" для нас погоду. 23 марта – Всемирный день метеорологии. Такой профессиональный праздник отмечают в 187 странах с 1961 года. Символично, что именно в этот день 8 лет назад в столице случился настоящий погодный коллапс – снежный армагеддон. И метеорологи предупреждали. Кто видел их прогнозы заранее, не попал в затруднительную ситуацию. Сайт "Сегодня" узнавал, как и кто следит за погодой в столице.

Кто следит за погодой

В Киеве "погодными вопросами" занимаются три организации:

Украинский гидрометеорологический центр;

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского;

Украинский гидрометеорологический институт.

Общее число людей, которые занимаются этими вопросами – около 800 человек. В общем по Украине – это 4,5 сотрудника гидрометеорологической службы. Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра, рассказывает "Сегодня" о том, как все это работает:

"Система наблюдений за погодой в Киеве насчитывает пять метеорологических станций, в Борисполе действует авиаметеорологическая станция. В Киеве работают 16 пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, а также гидрологическая станция, которая расположена в столичном Гидропарке, возле моста Метро".

Объединенная гидрометеорологическая станция в Киеве на проспекте Науки. Фото: cgo-sreznevskyi.kyiv.ua

Как синоптики отмечают свой праздник

По словам Кульбиды, в марте его коллеги отмечают два праздника: Всемирный день воды – 22 марта и Всемирный метеорологический день – 23 марта.

"Традиции праздновать профессиональный праздники, конечно же, имеются. Раньше мы проводили торжественные мероприятия, конференции, научные встречи, на которых обсуждали имеющиеся проблемы в этой сфере. Было интересно: много гостей и поздравлений... Но сейчас из-за ограничительных мероприятий, связанных с пандемией, мы, увы, не можем всего этого проводить. Всю информацию размещаем на своих интернет-ресурсах и в социальных сетях, где ее могут увидеть граждане", – добавляет Николай Кульбида.

Он подчеркивает, что работники Гидрометцентра обеспечивают научно-обоснованное и методически подкрепленное прогнозирование изменений атмосферных процессов и погодных условий.

"Наши прогнозы базируются на науке и технологиях, на математических расчетах. Проводится огромная работа, прежде чем выдать очередной прогноз. При этом мы используем данные спутников, радаров, грозопеленгаторов, а также другой техники. С каждым годом наши прогнозы становятся все более точными и качественными", – добавляет Кульбида.

В 2013-м предсказали аномальный снегопад

Именно в праздничный для синоптиков день – 23 марта 2013 года – Киев накрыл мощный снегопад, который до сих пор вспоминают жители города. За ним закрепилось название – снежный Армагеддон. Тогда непогода парализовала столицу на пару недель. Остановился общественный транспорт, город принялись разгребать от снега, как говорится, всем миром. Говорят, власть не подготовилась. Хотя синоптики своевременно предупреждали о надвигающемся ухудшении погоды.

"В тот период мы предупреждали об экстремально больших осадках в виде снега. Таких осадков в Киеве не наблюдалось за 150 лет метеорологических наблюдений. Да, мы тогда предупредили всех. И нам, конечно же, поверили. Но коммунальные службы не могли нормально реагировать на непогоду – вся снегоуборочная техника была поставлена на хранение, а водители оказались распущенными по домам. Поэтому и произошел коллапс", – вспоминает Николай Кульбида.

Снежный Армагеддон 2013 года. Синоптики предупредили, но город все равно не справился.

Нужно менять оборудование

В то же время руководитель Украинского гидрометцентра подчеркивает, что в Киеве недостаточное количество пунктов наблюдения. Также для усовершенствования прогнозов не хватает дорогостоящего оборудования.

"Необходимо установить дополнительно около 10 метеорологических станций. А информация с них должна поступать в Укргидрометцентр для общего анализа и информирования органов власти. Также необходимо переоснастить систему радарных наблюдений. В Борисполе она работает давно и покрывает территорию в радиусе 200 километров. Эту систему необходимо переоснастить, чтобы подтянуться к уровню европейских стран по использованию радарной информации. Также нужно обновить все 16 пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в Киеве. Они должны отвечать требованиям Европейского Союза. Увы, пока мы этого не можем сделать, поскольку необходимое оборудование очень дорогостоящее. Никаким бюджетом мы его не потянем. Поэтому планируем разные проекты, которые связаны с привлечением инвестиционных средств, например, Международного банка реконструкции и развития, средств от правительств разных стран. Мы в этом плане делаем много. Надеюсь, в будущем количество этих усилий перейдет в качественный результат", – отмечает Николай Кульбида.

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Видео: Анна Бровко, "Сегодня"