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Куда в Киеве девать елку после праздников: адреса пунктов утилизации (карта)

3 января, 13:14

Сергей Мартынец

Давайте не оставлять елки под подъездами и мусорниками – их есть куда отдать

После празднования Нового года коммунальщикам пришлось вычищать Киев от мусора. Давайте им поможем и правильно будем утилизировать елки после праздников.

В Управлении экологии и природных ресурсов рассказали, куда можно будет сдать елки, чтобы не оставлять их на улицах.

В столице с 1 января открылись 15 пунктов приема елок на утилизацию. Они будут работать с 07:00 до 22:00 с понедельника по пятницу:

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А тем временем в Киеве на Новый год зазеленели кусты и деревья. Новости "Сегодня" показали неожиданные для середины зимы фото.

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Киев утилизация елки

Источник: Сегодня

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