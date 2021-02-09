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Липовые права европейского образца: в Киеве поймали мошенников (видео)

9 февраля, 12:38

Ольга Кравченко

За год на фальшивках человек зарабатывал по 20 млн гривен

В Киеве задержали мужчину, который делал поддельные удостоверения. Организовал целую схему – и нанял два десятка работников, рассказывает корреспондент "Сегодня".

Клиентов искали в интернете. За 43 тысячи гривен – обещали им сделать права европейского образца – через автошколы Польши. Но все документы были липовые.

Видео: Сегодня

Присылали их по почте. В полиции подсчитали – за год на фальшивках человек зарабатывал по 20 миллионов гривен.

Ранее мы рассказывали о том, как работают эксперты и как проверяют фальшивки.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Фальшивые справки об отсутствии COVID-19 и "липа" на авто: почем продают подделки в Украине".

Смотрите сюжет – после масштабной спецоперации задержали мошенников:

Видео: Сегодня

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Киев Польша мошенники полиция Украина подделка документов

Источник: Сегодня

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