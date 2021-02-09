Липовые права европейского образца: в Киеве поймали мошенников (видео)

В Киеве задержали мужчину, который делал поддельные удостоверения. Организовал целую схему – и нанял два десятка работников, рассказывает корреспондент "Сегодня".
Клиентов искали в интернете. За 43 тысячи гривен – обещали им сделать права европейского образца – через автошколы Польши. Но все документы были липовые.
Присылали их по почте. В полиции подсчитали – за год на фальшивках человек зарабатывал по 20 миллионов гривен.
Ранее мы рассказывали о том, как работают эксперты и как проверяют фальшивки.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Фальшивые справки об отсутствии COVID-19 и "липа" на авто: почем продают подделки в Украине".
Смотрите сюжет – после масштабной спецоперации задержали мошенников:
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