Локдаун, нет не слышали? Торговцы игнорируют запреты Кличко

Сейчас работает около 30 палаток в Дарницком районе

Торговцы игнорируют запрет столичных властей на проведение сельскохозяйственных ярмарок. Напомним, по распоряжению КГГА их проведение с 1 по 12 апреля отменено.

Судя по всему, торговцы базара (они величают себя "городской ярмаркой") на проспекте Григоренко не в курсе про запрет. На замечания о локдауне реагируют агрессивно, мол, у них все "схвачено" и наказаний они не бояться.

Фото: "Сегодня"

Отметим, что сейчас тут работает около 30 палаток.

Фото: "Сегодня"

И продавцы, и покупатели особо масочный режим не соблюдают – они ведь на свежем воздухе находятся.

Фото: "Сегодня"

В Департаменте городского благоустройства КГГА нам сообщили, что сельскохозяйственные ярмарки не должны работать в городе до 12 апреля.

Фото: "Сегодня"

"На место вызвали полицию, торговцам грозит штраф за нарушение карантина", – сообщили в департаменте.

Фото: "Сегодня"

Напомним, в Киеве запретили традиционные ярмарки в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации COVID-19.

Ранее мы писали, что в Киеве полиция останавливает переполненные маршрутки и высаживает "лишних" пассажиров.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.