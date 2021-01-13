Локдаун скоро закончится, но что потом? Как Киев будет жить после 24 января

Госпотребслужба Киева выступает за введение адаптивного карантина в столице после окончания январского локдауна. Об этом заявил в комментарии сайту "Сегодня" глава ведомства Олег Рубан.

По его словам, коронавирус уже практически полностью соответствует пандемическим характеристикам и он уже переходит в сезонное заболевание.

"Поэтому с эпидемиологической точки зрения правильнее всего ввести после 24 января адаптивный карантин. Чтобы каждый регион страны самостоятельно принимал ограничительные мероприятия, в зависимости от уровня заболеваемости. Надеюсь, что министр здравоохранения прислушается к мнению профессионалов, и адаптивный карантин введут после 24 января в каждом отдельном регионе", – рассказал Олег Рубан.

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Глава Госпотребслужбы добавил, что адаптивный карантин нужно вводить, поскольку "некоторые вещи, которые внедряются в целом по стране, очень пагубно влияют на эпидемию и на экономику".

Как сообщали новости "Сегодня", 12 января Степанов заявлял, что локдаун в Украине могут продлить и после 24 января. По его словам, и он это поддерживает, и его советники, и ведущие эпидемиологи страны. А вот министр культуры Александр Ткаченко заявил, что не поддержит продление жесткого карантина, поскольку это станет ударом по сфере культуры и креативным индустриям.

А вот Олег Рубан рассказал нам в комментарии, что локдаун в Украине нужно было объявлять на три недели, а не на 16 дней.

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