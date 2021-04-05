Локдаун в Киеве взвинтил цены на такси до 300-600 гривен

Общественный транспорт в Киеве перешел на режим работы по спецпропускам- на время жесткого карантина. Это ожидаемо привело к резкому росту цен на такси. Дело в том, что онлайн-сервисы для поиска водителей автоматически рассчитывают стоимость поездки. И чем выше спрос – тем больше нужно заплатить.

Опрошенные корреспондентами "Сегодня" пассажиры говорят, что такси в Киеве сейчас стоит в среднем в 2-2,5 раза дороже, чем в обычные дни. Кроме того, люди жалуются на то, что поиск водителя замедлился из-за нехватки машин.

Мы проверили эти данные и выяснили – так и есть. К 9 утра стоимость некоторых поездок превышала 600 гривен. Столько пришлось бы заплатить за то, чтобы добраться из Днепровского района на Борщаговку.

Поездку туда же с Оболони система оценила более чем в 400 гривен.

А добраться с Борщаговки до центра предлагали за 400 гривен.

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Дешевле всего стоила поездка между Борщаговкой и Теремками – 300 гривен.

Поездка с левого берега в пригород на правом берегу (маршрут Харьковский массив – Софиевская Борщаговка) потянула аж на 800 гривен.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику транспортного коллапса в Киеве. Те, кому не хватает денег на такси, пытаются всеми правдами и неправдами прорваться в автобусы и троллейбусы.