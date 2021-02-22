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Любовная драма? На Святошино испортили автомобиль (фото)

22 февраля, 13:09

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Пока не ясно за что отомстили владельцу автомобиля

На улице Верховинной неизвестные разрисовали автомобиль Mitsubishi lancer. На белом кузове написали большими буквами слово "Тварь", сообщает корреспондент "Сегодня".

Пока не ясно за что отомстили владельцу автомобиля – неправильную парковку или это очередной любовный или семейный конфликт. Владельца возле автомобиля не было. Можно себе представить, как он удивиться, когда увидит свою машину.

Фото: "Сегодня"

Ранее мы писали, что депутату испортили авто в Кропивницком.

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Напомним, вандалы облили краской памятник героям АТО, расположенный в парковой зоне на проспекте Победы, недалеко от станции метро "Берестейская".

Ранее вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская". На них снова появились художества неизвестных.

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Источник: Сегодня

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