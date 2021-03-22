Машина для отмывания краски приехала под ОП: пробуют разными способами (фото, видео)

Уже приступили к работе

К Офису президента уже привезли машину ,чтобы отмыть краску после акции в поддержку Сергея Стерненко, сообщает корреспондент "Сегодня" Игорь Серов.

Уже приступили к работе. Пока неизвестно насколько хорошо она справится с задачей и сможет ли полностью отмыть краску.

Рабочие также пробуют вручную оттереть надписи. их побрызгали и закрывают пленкой, пары химиката должны отъесть краску.

Метровый пистолет не справился с задачей.

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Напомним, что нанесенный протестующими во время акции на Банковой, оценили в два миллиона гривен.

Напомним, 20 марта сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили возле Офиса президента митинг, превратившийся затем в маленький погром.

Более подробно о том, что происходило в центре Киева, читайте в материале: Подожгли Банковую – итоги жесткой акции сторонников Стерненко под ОПУ (фото, видео)