Массовое ДТП по Киевом: столкнулись пять автомобилей (видео)

В Вишневом на улице Киевской произошло масштабное ДТП. Утром тут столкнулись пять легковых автомобилей и образовался огромный затор, сообщает корреспондент "Сегодня".

Автомобиль Toyota двигался по второстепенной и улице, а по главной полосе двигался автомобиль Hyundai. Эта машина попала в "слепую зону" для водителя Toyota. Он столкнулся с автомобилем Hyundai передом, от удара эту машину развернуло на дороге, а потом удар последовал в ее заднюю часть.

От удара автомобиль Hyundai выбросило на встречную полосу, где она столкнулась со Skoda. Это авто отлетают на правую полосу и заделов автомобиль Renault.

"В результате ДТП пострадало четыре автомобиля. Пострадавших нет. Сначала водитель автомобиля Toyota вызвал на место ДТП скорую помощь, но прибывшие медики, осмотрев всех участников дорожно-транспортного происшествия, потерпевших не выявили. Пятый автомобиль Land Rover, просто объезжая данное ДТП не учел боковой интервал и зацепил автомобиль Renault", – пояснили в полиции Киевской области.

В результате ДТП на данном участке образовалась гигантская пробка в двух направлениях. В полиции призывают водителей быть предельно внимательными за рулем транспортных средств и учитывать плохие погодные условия на дорогах.

Напомним, в Киеве пьяный водитель совершил ДТП и пытался скрыться, однако прохожие совместно с патрульными его задержали.

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