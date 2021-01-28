Версія українською
$ 28,17
34,12

Митингующие ФОПы перекрыли движение на Майдане (видео)

28 января, 12:05

Ольга Кравченко

Протестующие пройдут маршем по городу

В Киеве митингующие предприниматели 28 января перекрыли движение на Крещатике.

Об этом сообщает "Киев Сейчас" в Telegram.

Протестующие направляются к Конституционному суду.

Колонну сопровождают взрывотехники и полицейские. Движение транспорта по улице Крещатик перекрыто.

Реклама

Как сообщили в полиции Киева, правоохранители усиленно охраняют правопорядок в центре Киева.

Напомним, сегодня в центральной части столицы запланировано проведение массовых акций возле Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Независимости. Предприниматели требуют сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности и отмены обязательных кассовых аппаратов.

Ранее мы писали, что с 15 декабря ФОПы митинговали против запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также против введения кассовых аппаратов.

Новости на эту же тему:
Киев Крещатик митинг предприниматели

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Необязательно иметь антитела: ученые узнали, что защищает от КВИ
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть