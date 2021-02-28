"Мост Кличко" снова устал: треснуло стекло (фото)

В Киеве на стеклянном мосту, между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой, снова обнаружились трещины.

Об этом сообщает Киевский Кейс в Telegram.

"Забавно в этой ситуации то, что на внеочередной сессии Киевсовета 23 февраля лично Виталий Кличко сказал, что якобы каждый день молится, чтобы с аварийными мостами ничего не произошло. Молитвы, как мы видим, не помогли...", – пишут в Сети.

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Ранее мы сообщали, что в декабре на пешеходно-велосипедном мосту неизвестные повредили обзорное стекло, на участке переправы со стороны Арки дружбы народов.

Напомним, буквально сразу после открытия с дорогим мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы, в конце мая, посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что имеет место диверсия и к виновным будет применено самое строгое наказание.

Ранее мы писали, что в столице произошел конфликт между мэром столицы Виталием Кличко и экстремалом Mustang Wanted (Григорий Кириленко).