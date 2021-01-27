На асфальте лужа крови: в Киеве женщина выпала из маршрутки (видео)

В Киеве у остановки Алишера Навои на бульваре Перова вечером во вторник, 26 января, выпала из маршрутки и была серьезно травмирована женщина.

Об этом сообщает dtp.kiev.

Женщина выпала из-за того, что водитель, отъезжая от остановки, не закрыл дверь и серьезно ударилась – на асфальте растеклась лужа крови.

"Маршрутка 580-я, остановка Алишера Навои на бульваре Перова. Водитель не закрыл двери, поехал и женщина выпала на ходу. На асфальте лужа крови, пассажиров высадили", - говорится в сообщении.

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На место прибыли полиция и скорая помощь, женщину госпитализировали.

Напомним, в Николаеве произошла драка между пассажирами микроавтобуса, в результате чего мужчину вытолкали из маршрутки.