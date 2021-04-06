На блокпосту в Луганской области умер полицейский из Киевской области

Во время несения службы на блокпосту на окраине города Сватово Луганской области утром 6 апреля умер инспектор батальона особого назначения "Миротворец" ГУНП в Киевской области 34-летний Денис Миронов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

"За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно и добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей. В профессиональной деятельности строго придерживался законности. В отношениях с коллегами по работе был тактичным и внимательным, пользовался авторитетом и уважением у руководства и среди личного состава", – говорится в сообщении.

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Полицейские Киевщины выразили соболезнования родным и близким умершего.

Ранее стало известно, что в результате прицельного обстрела из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевиками позиций украинских защитников у Авдеевки погиб военнослужащий Объединенных сил.