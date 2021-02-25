На Борщаговке пьяный отчим ножом исполосовал пасынка-подростка

Отчиму не понравилось требование парня уйти из дома, где ему не рады

В Святошинском районе столицы едва не произошла трагедия. Там бывший отчим ударил пасынка-подростка ножом в живот, в результате чего тот попал в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева

Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Симиренко на Южной Борщаговке. Как рассказала следователям и патрульным мать раненого в живот 16-летнего парня, она распивала спиртное с бывшим гражданским мужем.

"Впоследствии в квартиру вернулся ее сын, который попросил бывшего отчима покинуть жилье. Гостю это не понравилось, и он взял в руки нож и ударил им в живот несовершеннолетнего", – рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Копы задержали 33-летнего злоумышленника на месте преступления в порядке статьи 208 УПК Украины и в дальнейшем поместили в изолятор временного содержания.

Медики госпитализировали 16-летнего парня с проникающим ножевым ранением живота. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

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Проведя осмотр места происшествия, полицейские обнаружили на полу полотенце со следами крови и ножи, которые изъяли для проведения экспертизы.

Копы начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и следователи подали ходатайство в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в троллейбусе, следовавшем на Троещину с "Почайной", пьяные выясняли отношения, все закончилось массовой дракой с резней.

Вартові еспресо

А под Харьковом 30-летний мужчина зарезал отчима своей возлюбленной.