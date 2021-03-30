На детской площадке в Киеве обнаружили труп мужчины (фото)

На детской площадке в Киеве обнаружили тело мертвого мужчины. ЧП произошло в Дарницком районе на улице Мишуги, сообщает корреспондент "Сегодня".

Очевидцы сообщают, что тело лежало на детской площадке, где в нескольких метрах от него, ничего не подозревая, продолжади играть дети.

В полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что на улице Мишуги обнаружен труп мужчины.

"На месте работают сотрудники полиции. Пока им не удалось установить личность мужчины, на вид ему 40 лет. На теле не обнаружено следов насильственной смерти", – рассказали в полиции Киева.

Там добавляют, что место, где обнаружили тело, огородили лентой. Осмотр правоохранители уже завершили. Точную причину смерти установят после проведения судмедэкспертизы.

Также напомним, в Николаеве квартирантку обнаружили мертвой в съемной квартире. В полицию обратилась хозяйка жилища и сообщила, что местная жительница, которая снимала у нее квартиру, не отвечает на звонки, а соседка видит из окна, что она лежит на полу без сознания.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчина зарубил соседку топором и сбежал в другой регион.