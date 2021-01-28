На Киевщине 15 бандитов пойдут под суд за разбои, вымогательства и "отжим" машин

Пять банд несколько лет терроризировали жителей Белоцерковского района

На Киевщине перед судом предстанут участники пяти преступных группировок. В вооруженные банды входили 15 членов и их 31-летний "криминальный авторитет".

Об этом полиция Киевской области сообщает на своей странице в Facebook.

Среди злоумышленников был один сотрудник полиции, который исполнял роль пособника в вымогательстве. В течение трех лет они на территории Белоцерковщины занимались разбойными нападениями и давлением на бизнес путем вымогательства, запугивания и избиения людей.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Организатором и руководителем банды оказался 31-летний житель Белой Церкви. По его планам вооруженные бандиты устраивали разбойные нападения, отнимали автомобили и вымогали деньги у жителей района, применяя психологическое и физическое воздействие на потерпевших и членов их семей.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Материальный ущерб, причиненный злоумышленниками превышает более 2 млн гривен.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области Реклама

Копы провели масштабную работу: осуществили 51 обыск с привлечением спецназа, изъяли вещдоки, собрали доказательную базу о причастности злоумышленников к совершению тяжких преступлений и под процессуальным руководством прокуратуры области обвинительный акт направили в суд.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Максимальное наказание, которое им грозит – заключение до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве возглавляемая бывшим копом банда продавала закрытые базы данных в Россию и Крым.

А СБУ отчиталась, что в 2020 году разоблачила 81 банду и 536 коррупционеров.