На Майдане Незалежности протест ФОПов: пройдут маршем по Киеву

Около тысячи человек готовятся пройти маршем по столице

В Киеве 28 января на Майдане Незалежности проходит акция протестующих ФОПов.

Об этом сообщают в группе Предприниматели Украины в Facebook.

Около тысячи человек готовятся пройти маршем по столице.

Маршрут движения: Майдан Независимости – представительство ЕС, после чего ФОПовцы направятся к Конституционному суду Украины, а затем к посольству США.

Реклама

Напомним, что предприниматели требуют, сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности и отмены обязательных кассовых аппаратов.

Напомним, с 1 января 2021 года также изменились годовые лимиты доходов ФОП. По ним определяется группа налогоплательщика-упрощенца.

А о том, чего ждут от власти ФОПы, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня