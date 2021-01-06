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На Подоле "непростой человек" навеселе заехал на авто под елку: видео

6 января, 12:51

Игорь Тимофеев

Лихач гонял по пешеходной зоне, но был задержан неравнодушными гражданами

На Контрактовой площади в Киеве пьяный водитель решил подъехать как можно ближе к новогодней елке, поэтому гонял по пешеходной зоне. Его дерзость попала на камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Очевидцы вызвали полицию, а сами тем временем перекрыли нарушителю выезд, чтобы не сбежал. Проверку на алкоголь проходить водитель отказался. Зато обругал стражей порядка. На водителя составили админпротокол, автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

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Задержанный убеждал в том, что он "непростой человек", оказывался предъявить копам водительское удостоверение, ругался и даже угрожал насилием.

Видео: Сегодня

Напомним, на новогодние праздники в Киеве 1356 водителей поймали за рулем в нетрезвом состоянии. Во время гуляний об авариях сообщили более двух тысяч раз.

А в Фастове под Киевом мужчина три дня праздновал Новый год, после чего навеселе сел за руль – авто вылетело с дороги и протаранило жилой дом.

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Источник: Сегодня

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