На Подоле снова прорвало трубу: из-под асфальта забил "фонтан" (видео)

Очевидцы поделились в Сети видео с места ЧП

В Киеве 15 марта недалеко от площади Контрактовой прорвало водопровод.

Об этом сообщает ХК в Telegram.

Так, воду прорвало на улице Петра Сагайдачного, 41. Видео выложили в Интернет очевидцы.

"На Контрактовой открыли новый фонтан", – написали в Сети.

Здесь прорвало трубу холодного водоснабжения. Как рассказали сайту "Сегодня" в "Киевводоканале", на улице Сагайдачного, 41- утечка воды с понижением давления в сети.

"По указанному адресу произошла утечка воды в колодце на водопроводной сети диаметром 300 миллиметров. Прорыв уже локализован. От водоснабжения временно отключены потребители по улице Сагайдачного, 35, 37, 39, 38, 40, 16 – офисные помещения и рестораны", – сообщили нам в "Киевводоканале".

Ремонтная бригада уже выехала на обследование прорыва.

Ранее мы писали, что около станции метро "Черниговская" в Киеве прорвало трубопровод, из-за чего движение транспорта по улице было ограничено.

Ранее мы писали, что в столице на улице Туполева, 20 в доме прорвало трубу и вода бежала прямо по стенам в подъезде.

Смотрите видео – как на Большой Васильковской прорвало трубу: