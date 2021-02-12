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На станции метро "Контрактовая площадь" появились новые турникеты

12 февраля, 17:12

Ольга Кравченко

Такие турникеты уже установлены на станциях "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская"

На станции метро "Контрактовая площадь" завершена установка турникетов.

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Станция метро "Контрактовая площадь" заработала в обычном режиме.

"Монтажные и наладочные работы по установке новых турникетов завершено раньше запланированного срока", – говорится в сообщении.

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Напомним, что такие турникеты уже установлены на станциях "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская". Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

Ранее мы писали, что в столичном метро установят дополнительные камеры видеонаблюдения.

Читайте подробнее, как камеры на дорогах снизили количество ДТП.

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Киев турникеты контрактовая площадь

Источник: Сегодня

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