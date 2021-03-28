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На столичной Троещине пожар: столб черного дыма виден издалека

28 марта, 10:58

Светлана Москаленко

Спасатели следуют на место пожара

Утром воскресенья, 28 марта, на столичной Троещине произошел пожар. Столб черного дыма виден издалека. Что именно загорелось, выясняется.

Видео дымовой завесы опубликовал dtp.kiev.ua. Сообщают, что спасатели ГСЧС следуют к месту возгорания. Обстоятельства события пока неизвестны

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В то же время местные жители рассказали сайту "Сегодня", что возгорание, возможно, было более ранним утром, поскольку на данный момент в этом месте столба дыма уже не видно.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве сильно загрязнен воздух – жители разных районов столицы ощущают запах гари и химии, город попал в топ-15 в мире по степени загрязненности атмосферы.

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