На улице Милославской частично ограничат движение транспорта до 1 ноября

В Киеве с 3 марта до 1 ноября частично ограничат движение транспорта на улице Милославской.
Об этом сообщает КК "Киевавтодор".
Так, здесь начинается капитальный ремонт.
"Капитальный ремонт планируется завершить до конца дорожно-ремонтного сезона. Основную часть работ выполнят до конца лета", - говорится в сообщении.
Работы будут выполнять на участке от улицы Радунской (вместе с кольцевой развязкой) до улицы Оноре де Бальзака.
Ранее мы писали, что на Индустриальном путепроводе в столице частично ограничат движение транспорта и пешеходов.
Напомним, что правительство поддержало запрос Минздрава о сокращении расходов на ремонт дорог и передаче денег на борьбу с коронавирусом.
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