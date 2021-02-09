На улицы Киева вывели БТР: борьба с непогодой продолжается (фото, видео)

Для спасательных мероприятий задействованы бронетранспортеры, автомобили и трактор

Во вторник, 9 февраля, из-за сильного снегопада в Киеве на улицы города для эвакуации застрявших грузовиков вывели бронетехнику.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Для спасения водителей из снежных заносов была задействована спецтехника полиции.

"На отдельных участках автодорог столицы возникли снежные заносы и гололедица, что осложнило движение автотранспорта. В связи с этим, работники полиции оказывают помощь участникам дорожного движения", – говорится в сообщении полиции.

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Техника помогает водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги.

Для спасательных мероприятий задействованы бронетранспортеры, автомобили и трактор.

Видео, как полиция помогает водителям, публикуют также пользователи соцсетей.

Ранее мы писали, что в Киеве за ночь расчистили около 50 километров основных магистралей.

В целом ситуация немного лучше, чем вчера, когда город оказался буквально парализован непогодой.

Видео: Сегодня