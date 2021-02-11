На вакцинацию от коронавируса Киевсовет выделил 140 миллионов гривен

Киевсовет стал первым городским советом в Украине, который выделил средства

Киев рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на закупку миллиона доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Вакцину Киев планирует закупить напрямую – у производителя. На вакцинацию от коронавируса Киевсовет выделил 140 млн грн.

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Как отметил мэр, Киевсовет стал первым городским советом в Украине, который выделил средства на закупку вакцины от коронавируса.

Напомним, что на этой неделе делегация Всемирной организации здравоохранения завершила свое расследование вопроса происхождения коронавируса. Глава группы ответил на вопросы о лабораторном появлении COVID-19 и заражении от летучей мыши.

Тем временем в Соединенных Штатах заявили, что ждут полноценного доклада и заранее не делают выводов о расследовании.

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