"Нам тоже не нравится": в киевском метро прокомментировали замену "исторических" дверей

Метрополитен надеется, что кто-то сможет сделать двери и красивые, и соответствующие стандартам

В Киеве пользователям метрополитена не понравилась замена деревянных дверей в технические помещения на станции "Арсенальная" на металлические.

Активист Виталий Селик разместил фото до и после на своей странице в Facebook. И возмутился замене – мол, станция является памяткой архитектуры, а значит, ее внешний вид должен сохраняться в определенном виде, и вряд ли в него вписываются некрасивые металлические двери.

"На станции "Арсенальная" заменили часть оригинальных деревянных дверей на стандартные серые металлические. А ведь это памятник архитектуры, и в идеале здесь можно делать исключительно реставрацию с сохранением вида всех элементов… Кроме того, мило, что подписи на новых дверях сделали от руки перманентным маркером. Сэкономили целых 200 грн на печати эстетических наклеек", – пишет Селик.

Фото Виталия Селика

В метрополитене ответили на претензии – говорят, что и сами не в восторге от замены.

"Нам тоже эти двери не нравятся, но по ГСН должны быть именно такие – металлические противопожарные, они у производителей типичные. Замена производится достаточно давно, и постепенно будут все двери только такого вида", – пишут на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Также призвали тех, кто может сделать эстетичную версию дверей, откликнуться.

Фото Виталия Селика

"Если кто-то из производителей сможет по той же цене и с соответствующей сертификацией сделать дизайнерское решение, готовы рассматривать", – отмечают на предприятии.

Фото Виталия Селика

Напомним, на станции метро "Контрактовая площадь" завершена установка новых турникетов. Действуют все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, карточка киевлянина и бесконтактная банковская карточка.

Ранее стало известно, что на станциях метро установят 305 камер видеонаблюдения. Из них 90 – с функцией распознавания лиц, 75 камер – с функциями распознавания лиц и термального скрининга.