Нас не догонят! Эпичная погоня патрульных за доставщиком еды на скутере в Киеве (видео)

Сеть взорвало видео погони полицейских за скутеристом, который работает доставщиком еды на Березняках. Водителю скутера удалось удрать от полиции, хотя он умудрился несколько раз нарушить правила дорожного-движения маневрируя по Днепровской набережной.

Довольно резко его подрезали и сотрудники патрульной полиции, пытаясь остановить.



В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что полицейским так и не удалось остановить скутериста, он удрал.

"К сожалению, нашим сотрудникам так и не удалось догнать этого водителя. Когда участник дорожного движения не останавливается на требование полицейского, то это является административным нарушением. Но в таких случаях патрульные не могут использовать спецсредтва. К тому же, автомобиль не такой маневренный, как скутер или мотоцикл. На этом транспортном средстве отсутствовал номерной знак, и водитель не останавливался на требование полицейских", – пояснили нам в патрульной полиции Киева.

За такое нарушение на место не вызывали следственно-оперативную группу. То есть, водитель скутера остался безнаказанным.



Впрочем, в патрульной полиции Киева говорят, что уже начали проводить рейды по скутеристам. Вскоре на улицах города возобновит работу мотопатруль полиции, что позволит более тщательно контролировать водителей мопедов и скутеров.

Ранее мы писали, что в Оболонском районе столицы, на площади Шевченко, патрульные устроили погоню со стрельбой.