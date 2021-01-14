В Киеве отменят локдаун: что будет после 24 января

Михаил Радуцкий прогнозирует, что столица снова вернется к "оранжевым ограничениям"

После окончания в Киеве "зимнего карантина", который действует с 8 по 24 января, власти собираются вернуть ограничения, действовавшие с 14 ноября, когда всю Украину объявили "оранжевой зоной".

Об этом сайту "Сегодня" заявил народный депутат от партии "Слуга народа" и глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"Окончательное решение будет принимать правительство, руководствуясь эпидемиологической ситуацией в стране", – уточнил нардеп.

Напомним, что с 14 ноября по всей стране был объявлен карантин выходного дня, когда по субботам и воскресеньям не работали заведения общепита, ТРЦ и другие развлекательные учреждения, большинство торговых точек, спортзалы, фитнес-центры, бассейны и культурные учреждения.

При этом в остальные дни действовали ограничения "оранжевой зоны". Но 2 декабря Кабмин отменил карантин выходного дня и объявил "оранжевые ограничения" во все дни недели по всей стране.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял о провале карантина выходного дня, потому что украинцы его массово нарушали.

Также, по его словам, жесткие январские ограничения не будут прекращены раньше срока, а сам локдаун продолжит действовать, как и было определено правительством, до 24 января.