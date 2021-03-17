"Не остается другого выхода": власти Киева все настойчивее говорят о локдауне

В больницах более 3500 человек с COVID-19, из которых 71% в тяжелом состоянии, говорит Владимир Бондаренко

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко заявил, что 18 марта в Киеве могут ужесточить карантин, призванный сдержать распространение COVID-19.

Об этом чиновник рассказал РБК-Украина.

По его словам, завтра в 10 часов утра мэр Виталий Кличко созывает внеочередное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС и ожидает от главного управление Госпродпотребслужбы и департамента здравоохранения предложений насчет усиления противоэпидемических ограничений.

Секретарь Киевсовета объяснил, что юридически это не будет переходом в "красную зону" и напомнил, что ситуация в Киеве очень сложная. В больницах свыше 3,5 тысячи человек, из которых 71% в тяжелом состоянии.

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"При таких темпах госпитализации, через несколько дней в Киеве может не хватать койкомест для больных. Учитывая, что спустя полгода не выполнено обещание о задействовании больниц Национальной академии медицинских наук, ведомственной больницы "Укрзализныци", национальных больниц, к сожалению, у Киева не остается другого выхода, как усиливать ограничения", – заявил Бондаренко.

Напомним, первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил сайту "Сегодня", что принятиерешения о локдауне в Киеве будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

А Виталий Кличко заявил, что столица находится в шаге от локдауна.

Как сообщалось ранее, из-за распространения в Киеве коронавирусной инфекции власти украинской столицы приняли решение начать школьные каникулы на два дня раньше, чем планировалось.

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