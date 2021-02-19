"Не победить нас российской армии": в Киеве почтили память Небесной Сотни песнями и маршем (фото)

Вчера вечером, 18 февраля, в 7 годовщину начала массовых расстрелов на Майдане, в Киеве прошел марш Памяти Небесной Сотни.

Именно в этот день в 2014 году от пуль снайперов погибли более 20 человек, а число раненых исчислялось сотнями. По разным оценкам, ранения получили от 500 до 1 тыс. человек. По данным медиков, многие из погибших и пострадавших получили тогда ранения в головы – это может свидетельствовать о том, что велся прицельный огонь.

Накануне вчерашнего шествия в Михайловском соборе столицы отпели панихиду. Специально для этого в храме разместили большой баннер с портретами евромайдановцев, а рядом установили распятие Христа и несколько батонов.

Подготовка к панихиде в Михайловском соборе, фото: "Сегодня"

Подготовка к панихиде в Михайловском соборе, фото: "Сегодня"

Как мы заметили, многие из прихожан не скрывали слез, ставили свечи возле портретов и долго молились у икон. Спустя несколько минут после начала панихиды в собор пришли несколько человек с бело-красными флагами Беларуси. Теми самыми, которые стали символами протестов в соседней стране.

"Мы приехали из Беларуси, чтобы почтить и память нашего земляка, Михаила Жизневского, который погиб на Евромайдане одним из первых", – сказал нам один из мужчин из этой делегации.

Панихида длилась чуть больше получаса, после чего колонна из 250-300 человек выстроилась на улице Трехсвятительской и обходя метровые сугробы, порой ругая коммунальщиков, направилась к Европейской площади. Возглавило марш авто с мощными динамиками, из которых время от времени звучала песня "Пливе кача".

Панихида, фото "Сегодня"

Организаторы марша, ведя за собой колонну, рассказывали о событиях 18 февраля 2014 года. Когда колонна приблизилась к Европейской площади, то полиции пришлось на несколько минут остановить автодвижение – на месте гибели первых героев Небесной сотни колонна возложила цветы и поставила лампадки.

На улице Грушевского, где также шли ожесточенные бои в 2014-м, организаторы на всю мощь включили песню "Воины света", ставшую за эти годы символом борьбы с агрессором. Под ее динамичную мелодию, подпевая "Воины света, воины добра, охраняют лето, бьются до утра", колонна пошла намного бодрее и за считанные минуты повернула на улицу Институтскую.

Во время прохождения колонны по улице Грушевского организаторы марша выкрикнули: "Не победить нас российской армии. Все у нас в Украине будет хорошо".

Как оказалось, здесь, на удивление некоторых участников шествия, колонна свернула на Банковую, к Офису президента. Возле него заметно засуетились охранявшие территорию силовики. Из здания напротив высыпали нацгвардейцы, но авто, возглавлявшее колонну, остановилось у открытых ворот и развернулось.

Митинг под Офисом президента, фото: "Сегодня"

Спустя минуту несколько человек в колонне зажгли файеры. Еще спустя несколько минут колонна развернулась и направилась к мемориалу героям Небесной сотни, который расположен возле станции метро Крещатик. Здесь участники возложили цветы и зажгли лампадки. Прощались участники марша, обнимаясь друг с другом под возгласы "Слава Украине! Героям слава. Смерть врагам".

Возложение цветов и зажжение лампадок у мемориала героям Небесной сотни, фото: "Сегодня"

Напомним, 18-20 февраля в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства. Тогда в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков людей пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни – арестованы и подверглись пыткам. Мы собрали воспоминания украинцев о самых кровавых днях Майдана.